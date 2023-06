Memo To President Macky SALL

Bantaba in Cyberspace Home | Profile | Register | Active Topics | Active Polls | Members | Private Messages | Search | FAQ | Invite a friend Username:

President Sall needs to declare that he won’t run for a third term in office.



By Katim S. Touray, Ph. D.



President Macky Sall of the Republic of Senegal. Source: US State Department via Wikimedia Commons; Public Domain

La version en français suit



TO:



His Excellency, President Macky SALL of the Republic of Senegal



Avenue Léopold Sédar Senghor,



Dakar, SENEGAL



Your Excellency, President Sall,



First, allow me to express my sincere condolences to you and our relatives, the good people of the Republic of Senegal on the sad loss of lives, and my sympathies to those injured and/or who have lost property in recent disturbances in your country. May Allah, Subhanahu wa ta’ala (SWT), grant the deceased eternal jannah, quickly heal the injured, replace the lost properties, and bring back peace to your country.



Your Excellency, I am Gambian, but I am also writing as your brother, and fellow Saloum Saloum. I come from Ballanghar in Saloum, The Gambia, but I have uncles in Dinguiraye in the Département de Nioro du Rip. In addition, one of my sisters is married in Ngayène Sabakh (Département de Nioro du Rip), and another is married in Nganda (Département de Kaffrine). As such, I have a moral duty to speak up on the recent disturbances on-going crisis in Senegal. As we say in Wolof, Your Excellency, Mbokka ma chi boole. I am concerned because we (Gambia and Senegal) are blood relatives.



The recent tragic disturbances in Senegal came after the leader of opposition Party PASTEF, Ousmane Sonko (who is also the Mayor of Ziguinchor) was acquitted of rape charges, but convicted and sentenced to 2 years in prison for corrupting young people. As a result, Senegal exploded! Never, in the wildest imaginations of many of us would we have expected Senegal, a beacon of hope, an island of peace and Teranga (hospitality), in a sea of conflict and strife in Africa, especially the Sahel region, would come to this.



The recent protests, Your Excellency, follow similarly-motivated pro-Sonko protests in 2021 in which an estimated 13 lives were lost.



It should not have come to this, Your Excellency. You have achieved a lot for Senegal — and Africa — during your political career. Early in your first term as President, you articulated your Vision for Senegal in your Plan Sénégal Emergent (PSE — Plan for an Emerging Senegal [PES]). You achieved a lot in implementing the PSE, including the new Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), and the transformation of the formerly sleepy Diamniadio into a hub city to ease the pressure on Dakar, the Capital of Senegal.



You achieved all of these during over two decades of public service. Between April 2000 and May 2003, you served as Special Advisor for Energy and Mines to President Abdoulaye Wade. In addition, you held two ministerial positions, you served as a Member of the National Assembly of Senegal, you were elected President of the National Assembly, and you were Mayor of Fatick, your hometown.



Your Excellency, you continued your rise to power in July 2004, when you were appointed as Prime Minister, a position you served in until June 2007. You have served as President of Senegal for the past 11 years, starting in April 2012. During this time, you also served as Chairperson (2015–2016) of ECOWAS, the regional economic grouping of 15 West African States from, and as Chairperson (2022–2023) of the African Union, with 55 member States from Africa.



It is clear, Your Excellency, that you have been incredibly blessed, coming as you do from humble beginnings. On the other hand, the recent tragic riots in Senegal show that you risk tarnishing your — so far — great legacy. Senegal has since Independence in 1960 been a bastion of democracy and peaceful coexistence, a country of dialog. However, events in the last few weeks have caused many to wonder whether Senegal, the country of Teranga (hospitality) has, under your leadership, lost its way.



Your Excellency, after over two decades of your service to Senegal and Africa, it is time for you to move on. You should have confidence that your legacy will last for a long time, if not forever. You should also be thankful for, and content with what Allah, SWT has blessed you with, and accept that there is nothing you can do for Senegal that you have not yet done. Besides, Senegal does not need a President who thinks he or she is indispensable because that would be an affront to capacity of Senegalese to manage their affairs.



Your Excellency, I urge you to reconsider your attitude to the opposition protests. For this reason, I am glad to learn that you plan to address the nation of Senegal on June 25. I urge you in that address to adopt a reconciliatory attitude toward the recent tragic events in the country, and as many have called for, inform Senegalese that you will not run for a third term in office.



I hope, Your Excellency, that Mayor Sonko and other opposition groups can be encouraged to join the national dialog you recently launched. Furthermore, I suggest that the national dialog in the end proposes, and that you accept, a way forward for Senegal including withdrawing the cases and nullifying the convictions against Mayor Sonko.



I also hope that the national dialog proposes that protestors arrested in the recent tragic events, and security personnel involved in controlling the protestors should be granted amnesty. I also suggest that you, as well as members of your party and administration, should be granted immunity from prosecution for any and all acts committed up to, but not after, the declaration of that amnesty. I believe that Senegalese have the heart to forgive, and that what Senegal has in the future is much more than whatever damage has been done in the recent disturbances.



Finally, Your Excellency, I would like to mention an Open Letter I wrote to former President Yahya Jammeh of the Gambia in 1999. I suggested him that he should listen to those who criticize him constructively or suffer fate of the former Shah of Iran and former Emperor Bokassa of the Central African Republic. President Jammeh did not heed my warning and was, with your firm support of The Gambian people, forced out of office 17 years after I wrote my letter to him.



I sincerely hope Your Excellency, that you will listen to the pleas of the many people who are calling on you to declare that you will not run for a third term in office, and that you will engage the Opposition in a dialog to bring the Senegalese family together again. May Allah SWT guide and bless your efforts in that regard.



Dewenati, and Eid Mubarak!



I thank you!



En français:



POUR:



Son Excellence, le Président Macky SALL de la République du Sénégal



Avenue Léopold Sédar Senghor,



Dakar, Sénégal



Votre Excellence, le Président Sall,



Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer mes sincères condoléances à vous et à nos proches, le bon peuple de la République du Sénégal pour la triste perte de vies humaines, et ma sympathie aux personnes blessées et/ou qui ont perdu des biens lors des récents troubles dans votre pays. Puisse Allah, Subhanahu wa ta’ala (SWT), accorder au défunt le paradis éternel, guérir rapidement les blessés, remplacer les propriétés perdues et ramener la paix dans votre pays.



Votre Excellence, je suis gambien, mais j’écris aussi en tant que votre frère et compatriote Saloum Saloum. Je viens de Ballanghar dans le Saloum, en Gambie, mais j’ai des oncles à Dinguiraye dans le département de Nioro du Rip. De plus, une de mes sœurs est mariée à Ngayène Sabakh (Département de Nioro du Rip), et une autre est mariée à Nganda (Département de Kaffrine). A ce titre, j’ai le devoir moral de prendre la parole sur les troubles récents de la crise en cours au Sénégal. Comme on dit en Wolof, Votre Excellence, Mbokka ma chi boole. Je suis inquiet parce que nous (Gambie et Sénégal) sommes des parents de sang.



Les récents troubles tragiques au Sénégal sont survenus après que le chef du parti d’opposition PASTEF, Ousmane Sonko (qui est aussi le maire de Ziguinchor) a été acquitté des accusations de viol, mais reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison pour corruption de jeunes. Résultat, le Sénégal a explosé! Jamais, dans l’imagination la plus folle de beaucoup d’entre nous, nous ne nous serions attendus à ce que le Sénégal, un phare d’espoir, une île de paix et de Teranga (hospitalité), dans une mer de conflits et de luttes en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, vienne à ce.



Les récentes manifestations, Votre Excellence, font suite à des manifestations pro-Sonko aux motivations similaires en 2021 au cours desquelles environ 13 vies ont été perdues.



Il n’aurait pas dû en arriver là, Votre Excellence. Vous avez beaucoup accompli pour le Sénégal — et l’Afrique — au cours de votre carrière politique. Au début de votre premier mandat à la présidence, vous avez formulé votre vision du Sénégal dans votre Plan Sénégal Emergent (PSE). Vous avez beaucoup accompli dans la mise en œuvre du PSE, notamment le nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), et la transformation de Diamniadio autrefois endormie en une ville-pivot pour alléger la pression sur Dakar, la capitale du Sénégal.



Vous avez réalisé tout cela pendant plus de deux décennies de service public. Entre avril 2000 et mai 2003, vous avez été conseiller spécial pour l’énergie et les mines auprès du président Abdoulaye Wade. De plus, vous avez occupé deux postes ministériels, vous avez été député à l’Assemblée nationale du Sénégal, vous avez été élu président de l’Assemblée nationale et vous avez été maire de Fatick, votre ville natale.



Votre Excellence, vous avez poursuivi votre ascension au pouvoir en juillet 2004, lorsque vous avez été nommé Premier ministre, poste que vous avez occupé jusqu’en juin 2007. Vous avez été président du Sénégal pendant les 11 dernières années, à partir d’avril 2012. Au cours de cette fois, vous avez également été président (2015–2016) de la CEDEAO, le groupement économique régional de 15 États d’Afrique de l’Ouest, et président (2022–2023) de l’Union africaine, avec 55 États membres d’Afrique.



Il est clair, Votre Excellence, que vous avez été incroyablement bénie, venant comme vous le faites d’humbles débuts. D’un autre côté, les récentes émeutes tragiques au Sénégal montrent que vous risquez de ternir votre — jusqu’ici — grand héritage. Le Sénégal est depuis l’Indépendance en 1960 un bastion de la démocratie et de la coexistence pacifique, un pays de dialogue. Cependant, les événements de ces dernières semaines ont poussé beaucoup à se demander si le Sénégal, pays de la Teranga (hospitalité), sous votre direction, s’est égaré.



Votre Excellence, après plus de deux décennies de service au Sénégal et en Afrique, il est temps pour vous de passer à autre chose. Vous devez avoir confiance que votre héritage durera longtemps, voire pour toujours. Vous devez également être reconnaissant et satisfait de ce qu’Allah, SWT vous a accordé, et accepter qu’il n’y a rien que vous puissiez faire pour le Sénégal que vous n’ayez pas encore fait. Par ailleurs, le Sénégal n’a pas besoin d’un Président qui se croit indispensable car ce serait un affront à la capacité des Sénégalais à gérer leurs affaires.



Votre Excellence, je vous exhorte à reconsidérer votre attitude face aux manifestations de l’opposition. Pour cette raison, je suis heureux d’apprendre que vous envisagez de vous adresser à la nation sénégalaise le 25 juin. Je vous exhorte dans cette allocution à adopter une attitude de réconciliation face aux récents événements tragiques dans le pays et, comme beaucoup l’ont demandé, à informer Sénégalais que vous ne briguerez pas un troisième mandat.



J’espère, Votre Excellence, que le maire Sonko et d’autres groupes d’opposition pourront être encouragés à se joindre au dialogue national que vous avez récemment lancé. De plus, je suggère que le dialogue national propose finalement, et que vous acceptiez, une voie à suivre pour le Sénégal, y compris le retrait des poursuites et l’annulation des condamnations contre le maire Sonko.



J’espère également que le dialogue national proposera que les manifestants arrêtés lors des récents événements tragiques et le personnel de sécurité impliqué dans le contrôle des manifestants soient amnistiés. Je suggère également que vous, ainsi que les membres de votre parti et de votre administration, devriez bénéficier de l’immunité de poursuites pour tous les actes commis jusqu’à, mais pas après, la déclaration de cette amnistie. Je crois que les Sénégalais ont le cœur de pardonner et que ce que le Sénégal a à l’avenir est bien plus que les dommages causés par les récents troubles.



Enfin, Votre Excellence, je voudrais mentionner une lettre ouverte que j’ai écrite à l’ancien président Yahya Jammeh de la Gambie en 1999. Je lui ai suggéré d’écouter ceux qui le critiquent de manière constructive ou subissent le sort de l’ancien Shah d’Iran et de l’ancien Empereur Bokassa de la République centrafricaine. Le président Jammeh n’a pas tenu compte de mon avertissement et a été, avec votre ferme soutien au peuple gambien, contraint de démissionner 17 ans après que je lui ai écrit ma lettre.



J’espère sincèrement, Excellence, que vous écouterez les appels des nombreuses personnes qui vous demandent de déclarer que vous ne briguerez pas un troisième mandat et que vous engagerez un dialogue avec l’opposition pour amener les Sénégalais famille à nouveau réunie. Puisse Allah SWT guider et bénir vos efforts à cet égard.



Dewenati et Eid Mubarak!



Je vous remercie!





